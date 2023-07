Wyszła z domu, nie dotarła do koleżanki. Ślad po 15-latce zaginął

Ostatni raz 15-letnia Lidia Bena widziana była w środę 26 lipca ok. godz. 20. Miała spotkać się z koleżanką w jej domu, ale nie dotarła na miejsce.

"Do chwili obecnej nastolatka nie powróciła do miejsca zamieszkania i nie nawiązała kontaktu z rodziną" - czytamy w komunikacie Komendy Powiatowej w Lublińcu. Funkcjonariusze apelują do osób, które mogą znać miejsce przebywania nastolatki.