Dramat na basenie w Turcji. Polka ruszyła na pomoc

Kilka dni temu do bydgoskich policjantów wpłynęła informacja o tym, że polscy turyści na wakacjach w Turcji uratowali życie małemu chłopcu, obywatelowi tego kraju, który topił się w hotelowym basenie .

Polka kąpała się z synem w basenie. Nagle zauważyła topiącego się chłopca

Komisarz Mariola Zdunek wraz ze swoim kilkuletnim synem kąpała się w basenie. Nagle zauważyła dryfującego głową w dół chłopca z maską na twarzy. "Podpłynęła do niego i popukała go w plecy, jednak chłopiec nie zareagował. Obróciła go, wzięła na ręce i zobaczyła, że nie daje oznak życia" - przekazali mundurowi.