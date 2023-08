Ukradli dwa rogaliki. Grozi im do 10 lat więzienia

Dwóch mężczyzn z Cieszyna postanowiło włamać się nocą do sklepu. Ich celem nie był jednak sprzęt, czy drogi towar - okazało się, że sprawcy wynieśli... dwa rogaliki za kilka złotych. Straty, jakie wyrządzili znacznie przekroczyły wartość produktu. Co więcej, mężczyznom grozi teraz do 10 lat więzienia.