Ukradł loda za tysiąc złotych. Zaniósł go koleżance

Do nietypowej kradzieży doszło w miejscowości Wieruszów (woj. łódzkie). 26-latek ukradł stojącą przy ulicy figurkę loda i zaniósł ją do koleżanki. Skradzione mienie udało się zabezpieczyć, a mężczyznę zatrzymać. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.