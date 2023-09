Trwa akcja w kopalni Pniówek. Ciała górników na powierzchni

Wybuchy metanu w kopalni Pniówek

Aby dotrzeć do zaginionych, trzeba było wydrążyć nowy, niespełna 350-metrowy chodnik , równoległy do otamowanej ściany wydobywczej. Prace trwały kilka miesięcy. W sobotę ratownicy przebili się w rejon katastrofy i rozpoczęli jego penetrację, odnajdując w poniedziałek nad ranem ciała pięciu z siedmiu górników .

Ratownicy podjęli także próbę wejścia do ściany wydobywczej N-6, gdzie znajduje się pozostałych dwóch zaginionych - kombajnista i górnik ścianowy. Okazało się jednak, że warunki w ścianie nie pozwalają na bezpieczne prowadzenie akcji ratowniczej. Początkowo zdecydowano, że po wytransportowaniu odnalezionych górników rejon ściany zostanie ponownie otamowany, a do miejsca, gdzie prawdopodobnie są dwaj zaginieni, wydrążony zostanie dodatkowy chodnik, co miało zająć około miesiąca. Później jednak kierownik akcji zdecydował o jej kontynuowaniu, jeżeli pozwolą na to panujące pod ziemią warunki.