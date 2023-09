Do tragedii w kopalni Pniówek w Pawłowicach w województwie śląskim doszło 20 kwietnia 2022 r.

W sobotę rano wznowiono akcję poszukiwawczą ciał górników . Teraz potwierdzono informację o dotarciu do pięciu z nich.

Katastrofa w kopalni Pniówek. Odnaleziono ciała pięciu górników

Ratownicy odnaleźli pięciu z siedmiu górników zaginionych podczas katastrofy w kwietniu minionego roku. Jak informuje Jastrzębska Spółka Węglowa, "pięciu górników odnaleziono w chodniku podścianowym N-12 za wlotem do ściany N-6".

Ratownicy podjęli także próbę wejścia do ściany wydobywczej N-6, gdzie znajduje się pozostałych dwóch zaginionych górników.

Rok od katastrofy w kopalni Pniówek

Zdecydowano, że aby dotrzeć do miejsca, w którym przebywają dwaj zaginieni, wydrążona zostanie dodatkowa przecinka (jedna lub dwie) z pochylni N-9 do ściany N-6. - Drążenie przecinki oraz przygotowanie do kolejnej akcji może potrwać około miesiąca - oszacował rzecznik.