Do nowych faktów dotyczących śledztwa ws. zniknięcia Jacka Jaworka dotarli dziennikarze "Faktu". Jak poinformowali, podczas przeszukiwania domu ciotki mężczyzny, u której to Jaworek ukrywał się przed śmiercią, a może i przez dłuższy czas, śledczy znaleźli telefony komórkowe. Aparaty najprawdopodobniej należały właśnie do poszukiwanego. Ukryte były w pokoju krewnej.