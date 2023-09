Śląskie zoo w Chorzowie ma powody do świętowania. "Mamy dla Was (nie)małą wiadomość! W naszym zoo urodziła się żyrafa!" - przekazał we wpisie na Facebooku Śląski Ogród Zoologiczny. Jak poinformowano, to pierwsze młode żyrafy siatkowanej urodzone tam po siedmioletniej przerwie. Samiczka mierzy 180 cm i w środę po raz pierwszy zaprezentowała się obecnym w zoo zwiedzającym.