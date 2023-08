Płockie zoo ma nowych mieszkańców. Na świat przyszły lamparty perskie

Rodzicami bliźniaków są lamparty Sulakhat oraz Barrack. Narodziny maluchów zostały zaobserwowane przez pracowników zoo początkiem lipca, ale przez miesiąc małe pozostawały w kotniku wyłącznie pod opieką matki. Ciąża samicy trwała ok. 100 dni.

"Lamparty to z natury samotnicy i poza okresem godowym mogą okazywać wobec siebie agresję" - czytamy na stronie internetowej płockiego zoo. Pracownicy poinformowali, że gdy małe podrosną, to zaczną interesować się mięsem. Dorosły osobnik zjada ok. 2 kg mięsa.