W poniedziałek do prokuratury zostali doprowadzeni czterej Gruzini zatrzymani w sobotę na miejskim kąpielisku w Bytomiu . Mieli niestosownie się zachowywać i zaczepiać bawiące się na basenie dzieci.

Bytom: Zatrzymani obcokrajowcy doprowadzeni do prokuratury

- Do zatrzymania doszło w sobotę wieczorem. W poniedziałek odbędą się przesłuchania mężczyzn. Do godz. 10 powinni zostać doprowadzeni do prokuratury - informowała prokurator Sabina Konicz z Prokuratury Rejonowej w Bytomiu.