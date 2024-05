Co najmniej 10 autobusów spłonęło w zajezdni autobusowej w Bytomiu, inne są uszkodzone przez ogień. Nie ma doniesień o osobach rannych. Obecnie trwa szacowanie strat - ustaliła Interia. Pojazdy należały do prywatnego przewoźnika, lecz na co dzień woziły pasażerów górnośląskiej komunikacji miejskiej.