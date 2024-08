"Siedzimy sobie, pijemy, w końcu człowiek wrócił z wakacji i ma wreszcie chwilę czasu, żeby poświętować ze znajomymi okrągłe urodziny... aż tu nagle wpadają urzędnicy ze skarbówki , zamawiają po wódeczce, po piwku, i jak gdyby nigdy nic, próbują wystawić mandat za 'niepołożony na ladzie' paragon" - czytamy we wpisie (pisownia oryginalna - red.).

Bielsko-Biała. Poseł Konfederacji o kontroli KAS

"A swoją drogą to ciekawe, że urzędnicy skarbowi w 'uśmiechniętej Polsce' (określenie stosowane przez polityków obecnego obozu władzy jeszcze w kampanii wyborczej - red.) wreszcie dbają w sobotę wieczorem o właściwy poziom alkoholu we krwi. Taka praca jest ewidentnie nie do przyjęcia na trzeźwo" - ironizował prawicowy parlamentarzysta, twierdząc, że urzędnicy byli pod wpływem alkoholu.