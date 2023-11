Wstrząs nastąpił w niedzielę po godz. 21. Rzecznik PGG Tomasz Głogowski poinformował, że miał on magnitudę 2,58. - Na dole nikomu nic się nie stało. Nie ma żadnych skutków tego wstrząsu na dole. Kopalnia pracuje normalnie - zapewniał.

Tąpnięcia w Polsce. Ponad 20 wypadków śmiertelnych w ciągu kilku lat

W latach 2018-2022, w polskim górnictwie podziemnym miało miejsce 19 tąpnięć związanych z występowaniem wstrząsów górotworu . W wyniku tych zdarzeń doszło do 23 wypadków śmiertelnych , 3 wypadków ciężkich i 98 powodujących czasową niezdolność do pracy.

Z tego w kopalniach węgla kamiennego zarejestrowano w tym okresie 12 tąpnięć, w wyniku których zaistniały 22 wypadki śmiertelne , 2 wypadki ciężkie i 45 powodujących czasową niezdolność do pracy.

Liczba tąpnięć w 2022 r. była na zbliżonym poziomie, jak w latach poprzednich, natomiast na skutek tąpnięć, które wystąpiły w 2022 r., wypadkom śmiertelnym uległo 10 osób, a 5 doznało obrażeń ciała powodujących czasową niezdolność do pracy - co stanowi wzrost w odniesieniu do lat ubiegłych.