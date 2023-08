We wtorek mieszkanka Chorzowa znalazła dwuipółmetrowego pytona siatkowego w toalecie.

Chorzów: Pyton w toalecie. Policja bada sprawę

Wąż przeszedł z sąsiedniego mieszkania przez kanalizację . Wezwani na miejsce strażnicy miejscy nie byli jednak przygotowani do schwytania pytona .

Dopiero Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego odłowiło zwierzę i przetransportowało je do Leśnego Pogotowia w Mikołowie. Następnie gad trafił do swojego właściciela. Okazało się, że posiadał on jeszcze inne węże.