Jak podaje śląska policja, 13 września ok. godz. 14:00 w Chorzowie troje nastolatków wyszło z domu i do tej pory nie wróciło. Młodzi ludzie poinformowali, że idą na podwórko spotkać się ze znajomymi. Od tego momentu ślad po nich jednak zaginął.

Policja publikuje wizerunki nastolatków. 12-letnia Nikola Bałasz w chwili zaginięcia miała na sobie brązową sukienkę do kostek i czarne adidasy ze złotymi elementami. Dziewczyna ma ok 150-160 cm wzrostu, tęgą budowę ciała i ciemne, długie włosy. Policja podkreśla w swoim opisie, że 12-latka wygląda na starszą, ok. 15-letnią osobę.

12-letnia Nikola Bałasz

15-letnia Vanessa Bałasz wygląda z kolei na 17-18 lat - dodają policjanci. Nastolatka ma szczupłą budowę ciała, długie i ciemne włosy, a także ok. 160-165 cm wzrostu. W dniu zaginięcia ubrana była w sukienkę do kostek w kolorze błękitnym, czarną bluzę sportową i czarne adidasy.

15-letnia Vanessa Bałasz

15-letni Fabian Gansty wygląda na swój wiek - podkreślają funkcjonariusze. Ma szczupłą budowę ciała, ok. 160-170 cm wzrostu i ciemne, krótkie włosy. 13 września ubrany był w dżinsowe spodnie, ortalionową kurtkę w kolorze zielonym i czarne adidasy.



15-letni Fabian Gansty

Policja apeluje o pomoc

Wszystkie osoby, które znają miejsce pobytu zaginionych lub ich widziały, proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie pod numerem 478545280 lub dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie - 47 8545 255 (47 8545 266). Można również kontaktować się pod numerem 112 - proszą funkcjonariusze.