Informacje o pożarze w kamienicy przy ulicy Rodziewiczówny służby otrzymały w środę około godziny 21.20.

Wybuch gazu w Chorzowie

- Prawdopodobnie doszło do wybuchu gazu - powiedział mł. asp. Karol Kolaczek, p.o. oficera prasowego KMP w Chorzowie i dodał, że szczegółowe okoliczności zdarzenia są ustalane.

Poszkodowane zostały trzy osoby - mężczyzna, w którego mieszkaniu doszło do pożaru oraz dwoje jego sąsiadów - kobieta i dziecko. - Mężczyzna trafił do szpitala, pozostałych dwoje poszkodowanych zostało zwolnionych do domu po opatrzeniu - przekazał policjant.

Z kamienicy ewakuowano łącznie 20 osób. Po zakończeniu działań służb nie mogli oni jednak wrócić do budynku. Na razie jest on wyłączony z użytkowania.