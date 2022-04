Koniec akcji poszukiwawczej w kopalni "Zofiówka"

"Ostatni z górników został przetransportowany na powierzchnię. Po czterech dobach akcji ratowniczej zakończyła się akcja poszukiwawcza w kopalni Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka. W wyniku wstrząsu zginęło 10 górników, trzech z nich to pracownicy firmy zewnętrznej - Zakładu Odmetanowania Kopalń" - przekazała JSW.

Wstrząs w kopalni "Ziofiówka"

W Zofiówce w sobotę ok. godz. 3.40 doszło do wstrząsu w chodniku robót przygotowawczych w pokładzie 412 na poziomie 900 metrów. Towarzyszył temu wypływ metanu; nie doszło jednak do zapalenia ani wybuchu tego gazu. W tym rejonie było wówczas 52 pracowników; 42 wyszło o własnych siłach, 10 było poszukiwanych.

Czterech górników przetransportowano na powierzchnię w niedzielę, dwóch kolejnych odnaleziono w poniedziałek 156 metrów od czoła przodka. Czterech ostatnich górników zlokalizowano w zalewisku około 50 metrów od czoła przodka.

Wybuchy metanu w kopalni "Pniówek"

W minioną środę w kopalni Pniówek należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej doszło do "kilku wybuchów metanu". Wyższy Urząd Górniczy informował wcześniej o jednym wybuchu. - Poszkodowanych zostało 10 osób - poinformował w miniony czwartek Łukasz Pach, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

- Do kolejnej eksplozji doszło dzień później wieczorem, w tym samym rejonie co w środę - poinformował reporter Polsat News Marek Sygacz. W Centrum Leczenia Oparzeń (CLO) w Siemianowicach Śląskich zmarł kolejny z górników poszkodowanych w wypadku w kopalni Pniówek - poinformował szpital. To siódma ofiara tragedii.