"Niedawne wydarzenia napełniły nas wielkim bólem, wstydem i złością w związku z tym, co się tam wydarzyło" - stwierdził w liście do księży biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak, odnosząc się do imprezy, jaka miała miejsce na plebanii parafii NMP w Dąbrowie Górniczej. Duchowny stwierdził również, że "przypinanie łaty wszystkim księżom (z tego miasta - red.) jest złe". Sprawę skomentowało również biuro prasowe tamtejszej diecezji. W komunikacie podano, że "są zdeterminowani, aby to zło wyrwać z korzeniami".