- 38-letni mężczyzna został zatrzymany przez policjantów, ale był tak nietrzeźwy - miał ponad 2 promile alkoholu - że doprowadzony został do policyjnej izby zatrzymań - powiedział PAP w piątek prokurator Waldemar Łubniewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu .

- Będziemy czekać, aż 38-latek wytrzeźwieje i będzie można go przesłuchać - dodał.

W czwartek po godz. 22 policja odebrała zgłoszenie o podłożeniu ognia pod drzwi bazyliki . Na miejscu interweniowała straż pożarna, która nie dopuściła do rozprzestrzenienia się ognia. Policja zabezpieczyła jeszcze tego samego wieczoru pierwsze ślady i dowody.

Dąbrowa Górnicza. Interwencja policji i pogotowia na plebanii

"Do tej pory przesłuchano wszystkie osoby duchowne, które mogły mieć wiedzę na temat" - poinformowano.

Kuria sosnowiecka przekazała, że "ks. Tomasz Z., którego udział w tym, co wydarzyło się w Dąbrowie Górniczej w nocy z 30 na 31 sierpnia, nie budzi żadnych wątpliwości, został 21 września br. pozbawiony wszystkich urzędów i funkcji kościelnych do czasu wyjaśnienia sprawy i skierowany do zamieszkania poza parafią".