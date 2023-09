Kuria będzie musiała zapłacić też odsetki

Według "Gazety Wyborczej", do zasądzonych 300 tys. instytucja będzie musiała doliczyć ustawowe odsetki naliczane od chwili złożenia pozwu w 2019 r. Jak oszacowała "GW", sięgnęły one 105 tys. złotych .

Jak dodano, duchowny najpierw miał zainteresować się Jakubem, a kiedy ten wyjechał do szkoły w innym mieście, ksiądz miał molestować Bartłomieja. Z opisu poszkodowanego wynika, że przychodził do domu wieczorem, za zgodą rodziców zamykał się z chłopcem w pokoju, gasił światło i wówczas dochodziło do molestowania.

Pankowiakowie domagali się miliona złotych

Kuria - według doniesień medialnych - miała wiedzieć o skłonnościach duchownego, ale jedyne, co zrobiono, to przenoszenie go z parafii do parafii. Po emisji filmu ksiądz został zawieszony w pełnieniu posługi kapłańskiej, a jego były przełożony, biskup kaliski Edward Janiak został odsunięty od pełnienia posługi kapłańskiej przez Stolicę Apostolską. Ostatecznie H. został wydalony ze stanu duchownego. Sąd rejonowy skazał go na trzy lata więzienia, ale Sąd Okręgowy uznał, że jego sprawa się przedawniła. Sędzia Marek Bajger podkreślał jednak, że umorzenie nie oznacza uniewinnienia.