W ostatnim odcinku Deutschlandfunk przedstawiła historię Matthiasa, który musiał opuścić seminarium z powodu swojego homoseksualizmu i związku z innym klerykiem. Przewodniczącemu episkopatu zadano pytanie, czy słuszne jest wykluczenie ze stanu duchownego wyoutowanych gejów, ale jednocześnie tolerowanie homoseksualnych księży, jeśli ukrywają oni swoją orientację. Bätzing zasugerował, że szkodzi to klerykom. "Zasadniczo ukrywanie związków kandydata prowadzi do konfliktu z jego prawdziwą gotowością do ustalenia swoich wyborów życiowych i związanych z powołaniem" - brzmi oświadczenie biskupa przekazane stacji przez jego rzecznika.