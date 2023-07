Dziewięciolatek zatrzymany na lotnisku. "Nie poleciał na wymarzone wakacje"

Około godziny 1.30 do kontroli granicznej zgłosił się dziewięcioletni pasażer wraz ze swoją matką . Rodzina leciała do Enfidha w Tunezji.

Nie poleciał na wakacje. Chłopiec zatrzymany na lotnisku

"Do kontroli granicznej matka chłopca przedstawiła polski dowód osobisty dziecka oraz jego amerykański paszport. Funkcjonariusze poinformowali kobietę, że obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadanie równocześnie obywatelstwa innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki" - przekazała Straż Graniczna.

Młodemu podróżnemu nie zezwolono na dalszą podróż, ponieważ nie miał innego polskiego dokumentu, który uprawniałby go do przekroczenia granicy .

Z kolei w środę do kontroli granicznej zgłosił się Polak, który przedstawił funkcjonariuszom polski paszport. W trakcie kontroli pogranicznicy stwierdzili, że dokument utracił ważność w lipcu 2019 roku. Mężczyźnie, który także wybierał się do Tunezji, nie zezwolono na przekroczenie granicy.

To kolejna taka sytuacja. Straż Graniczna apeluje

Do podobnej sytuacji doszło również w połowie lipca. Wówczas Straż Graniczna zatrzymała na lotnisku Kraków-Balice ośmiolatka, który wraz z matką miał lecieć do Bułgarii. Kobieta przedstawiła do kontroli polski dowód osobisty dziecka. Okazało się jednak, że dokument stracił ważność.