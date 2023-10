Do zdarzenia doszło po trzeciej nad ranem w nocy z niedzieli na poniedziałek. W Katowicach na ulicy Granicznej pod wiaduktem zaklinował się tir. Kierujący zlekceważył wcześniej znak informujący o zakazie wjazdu dla pojazdów powyżej określonej wysokości i kontynuował jazdę.

W efekcie - jak podała śląska policja - 66-letni kierowca z Turcji po prostu "ściął" dach ciągnika oraz naczepy. Obywatel Turcji w zdarzeniu nie ucierpiał, ale trafił do szpitala na badania kontrolne.

Na miejsce przyjechał drugi tir. Zahaczył o sygnalizację

To jednak nie koniec incydentów. Gdy ciężarowy pojazd uwolniono, na miejsce przyjechał drugi tir, do którego miał zostać przeładowany towar. "Niestety kierujący, który przyjechał nową ciężarówką, w trakcie ustawiania się do przeładunku zahaczył o sygnalizację świetlną" - napisano w raporcie.