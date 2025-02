"Awantura o race" na Stadionie Śląskim. W roli głównej... Krzysztof Ibisz

W sobotę w ramach rozgrywek piłkarskiej 1.ligi doszło do spotkania Ruchu Chorzów z Wisłą Kraków . Mecz, w którym zmierzyły się ze sobą dwa zaprzyjaźnione kluby, miał wyjątkową oprawę.

Na trybunach Stadionu Śląskiego zasiadły bowiem ponad 53 tysiące kibiców , którzy przez cały mecz żywiołowo dopingowali swoich ulubieńców. Powody do świętowania mieli jednak tylko fani "Białej Gwiazd" - klub z Krakowa rozbił swojego rywala 5:0.

Strzelanie już w 5. minucie rozpoczął Mariusz Kutwa . W 21. minucie wynik podwyższył Angel Rodado . Tuż przed przerwą trzecią bramkę dla Wisły zdobył Angel Baena . W 56. minucie do siatki ponownie trafił Rodado , a cztery minuty później ten sam zawodnik zdobył swoją trzecią bramkę i ustalił wynik meczu.

Chociaż emocji na boisku nie brakowało, ciekawie było również na trybunach. Jeszcze w pierwszej połowie kibice zaprezentowali oprawę, której głównym bohaterem był... Krzysztof Ibisz. Pod rozpostartą na trybunie flagą z podobizną znanego prezentera telewizyjnego Polsatu widniał podpis "Awantura o race" . Było to nawiązanie do popularnego programu, który po latach wrócił na antenę Polsatu - "Awantura o kasę".

Od 1 marca w Polsacie startują nowe odcinki kultowego teleturnieju "Awantura o kasę". Aż 5 tys. drużyn zgłosiło się na casting do programu, którego gospodarzem niezmiennie jest Krzysztof Ibisz . Zgodnie z ich prośbą wiosną 2025 roku Polsat zwiększa liczbę emitowanych odcinków w sezonie: z 18 jesienią, do 22 wiosną.

Co wyróżnia "Awanturę o kasę"? - To jest taki program, przy którym zasiadają całe rodziny. Teleturniej, ale z bardzo polskim sznytem. Tu jest atmosfera trochę jak u cioci na imieninach, small talki, ktoś coś zaśpiewa. Familijna zabawa. I myślę, że to jest sukces tego programu. Jest tak dobrze wymyślony, przesiąknięty naszą kulturą, polskością. Być może właśnie ten element łapie ludzi za serca, że nas tak licznie oglądają - powiedział Krzysztof Ibisz w rozmowie z POLSAT.PL.