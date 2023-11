Kierujący chevroletem z dużą prędkością wjechał na skrzyżowanie i zderzył się z karetką. W środku była załoga pogotowia - poinformowała śląska policja, opisując zdarzenie, do którego doszło w sobotę w Świętochłowicach.

Kierowca był pijany i poszukiwany. Auto nie było jego

To jednak nie wszystko, co kierowca samochodu osobowego miał na sumieniu. Okazało się, że był poszukiwany listem gończym, a rozbite sportowe auto należało do wypożyczalni.