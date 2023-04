Dziś Wielki Piątek. Czy obowiązuje post i trzeba iść do kościoła?

Oprac.: Jakub Laskowski Religia

Wielki Piątek to jeden z najważniejszych momentów poprzedzających Wielkanoc. Drugi dzień Triduum Paschalnego obchodzimy już dziś. Co według Biblii wydarzyło się w Wielki Piątek? I czy trzeba iść dziś do kościoła?

Zdjęcie Wielki Piątek to jeden z najważniejszych dni dla wiernych kościoła rzymskokatolickiego. Co oznacza? Czy święto to jest nakazane? / Tomasz Kawka/East News / East News