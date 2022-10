Podczas rozmowy z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim w podcaście "WojewódzkiKędzierski" Dawid Podsiadło zdradził, że planuje dokonanie aktu apostazji.

- Gdy będę w rodzinnych stronach i wygospodaruję trochę wolnego czasu, to chciałbym poprosić o apostazję - powiedział artysta i dodał - Nie chcę zaburzać statystyk i korzystać z przywilejów organizacji, z którą niewiele mnie łączy.



Podsiadło zaznaczył również, że nie czuje więzi z instytucją Kościoła, który jego zdaniem stara się ingerować w sfery życia wykraczające poza wiarę.

Czym jest apostazja?

W ostatnich latach apostazja w Polsce staje się coraz popularniejsza. Potwierdzają to statystyki. Z danych zgromadzonych przez Instytut Statystyki Kościoła wynika, że dekadę temu w całym kraju złożono 459 wniosków o apostazje, podczas gdy w 2020 r. aż 370 wniosków wpłynęło jedynie do archidiecezji poznańskiej. Zjawisko to staje się coraz powszechniejsze również w innych krajach.

Apostazja stanowi oficjalny akt odejścia z Kościoła katolickiego. Dokonująca jej osoba, czyli apostata, zostaje objęta ekskomuniką. Oznacza to, że od tej pory nie może przyjmować sakramentów, być świadkiem podczas ślubu kościelnego czy chrzestnym.

Jak dokonać apostazji?

Apostazja jest oficjalnym aktem, wymaga więc złożenia w Kościele odpowiednich dokumentów. Należą do nich:

akt chrztu,

dowód osobisty,

wniosek o dokonanie apostazji w 3 kopiach (dla składającego, proboszcza parafii do której należy oraz kurii)

Wniosek o dokonanie apostazji musi zawierać dane personalne wnioskodawcy, informację o woli wystąpienia z Kościoła, motyw oraz świadomość konsekwencji i informację o braku przymusu. Czynu tego może dokonać jedynie osoba pełnoletnia, posiadająca pełnię praw do czynności prawnych. Na wniosku musi się znaleźć odręczny podpis apostaty oraz przyjmującego od niego dokument proboszcza, który następie wysyła jedną kopię do kurii.

Akt apostazji nie jest obarczony żadną opłatą, co oznacza, że przedstawiciel Kościoła nie może wymagać jej od wnioskującego.

Czy apostazja jest odwracalna?

Mimo że apostazja wiąże się z ekskomuniką, nie przekreśla ona przyjętego w przeszłości sakramentu chrztu, który jest nieodwracalny. Możliwy jest również powrót apostaty do wspólnoty, jeśli swoją wcześniejszą decyzję uzna on za błędną. Aby znów stać się członkiem wspólnoty należy jednak przejść ponowny katechumenat i publicznie wyznać swoją wiarę.

