Około godziny 18 w większości obwodów w Ukrainie ogłoszono alarm przeciwlotniczy.

"Kijowszczyzna - do schronów! Stwierdzono odpalenie rakiet Ch-47 Kindżał" - powiadomiły w komunikacie Siły Powietrzne Ukrainy.

W ukraińskich mediach pojawiły się nagrania, na których widać lecące w kierunku zachodniej Ukrainy rakiety.

Atak na Ukrainę. Rosja wystrzeliła rakiety Kindżał

Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy pułkownik Jurij Ignat poinformował, że do ataku siły rosyjskie użyły różnych typów broni, ale głównie rakiet manewrujących Kh-101/Kh-555, wystrzelonych z 12 bombowców strategicznych Tu-95M z okolic Morza Kaspijskiego.

Stwierdzono też obecność w przestrzeni powietrznej Rosji myśliwców MiG-31K. - Wykryto szybko poruszające się cele, prawdopodobnie Kindżały, a może również rakiety balistyczne - powiedział Ignat.

Rakiety manewrujące wystrzelone przez siły rosyjskie wleciały do Ukrainy od strony południowego wschodu z terenów okupowanych, po czym bardzo kluczyły.

- Najpierw ruszyły w kierunku obwodu charkowskiego na północny wschód, potem zmieniły kurs na miasto Dniepr w centralnej Ukrainie, stamtąd do Kropywnickiego i obwodu kirowohradzkiego, dalej do obwodów winnickiego, mikołajowskiego i odeskiego na południu, po czym tarnopolskiego i lwowskiego na zachodzie. W tym ostatnim obwodzie skręciły o 180 stopni i poleciały do obwodu chmielnickiego w okolice Starokonstantynowa - mówił Ignat.

Grupa rakiet leciała też wzdłuż granicy z Mołdawią w kierunku obwodu chmielnickiego.

- Ukraińska obrona przeciwlotnicza działała na różnych kierunkach. Do zestrzelenia rakiet manewrujących doszło w obwodzie kijowskim, chmielnickim i w mieście Dniepr - poinformował pułkownik Ignat.

Ukraina zestrzeliwała rakiety wroga

Z kolei dowódca Sił Powietrznych Ukrainy generał Mykoła Ołeszczuk poinformował, że siły ukraińskie odparły zmasowany rosyjski atak. Po godzinie 19 alarm przeciwlotniczy został odwołany.

"Mieliśmy niełatwy dzień, ale dzięki kolektywnym działaniom wszystkich obrońców nieba odparliśmy ten atak! Wszystkim dziękuję!" - napisał Ołeszczuk na Telegramie. Dodał, że obronie przeciwlotniczej udało się zestrzelić łącznie 36 rakiet.

Według jego informacji, Ukraińcy zniszczyli trzy pociski manewrujące Kalibr oraz 33 pociski manewrujące Kh-101/Kh-555.

Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały, że cztery pociski Kindżał prawdopodobnie leciały w kierunku obwodu chmielnickiego. "Trwa wyjaśnianie informacji dotyczących konsekwencji wystrzelenia Kh-47 Kindżał" - przekazało ukraińskie lotnictwo.