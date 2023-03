Korespondent Polsat News Mateusz Lachowski poinformował, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przebywał z wizytą w Bachmucie.

"Nawet jeśli to miejsce jest daleko od pierwszej lini, to kolejny raz zaryzykował życiem" - wskazał Lachowski.

"Podczas wizyty roboczej w obwodzie donieckim prezydent Wołodymyr Zełenski odwiedził pozycje wojskowych ukraińskich na linii frontu, na kierunku bachmuckim" - podała kancelaria prezydenta.

Zełenski zaryzykował. Odwiedził obrońców Bachmutu

Miejscowość we wschodniej Ukrainie jest od wielu tygodni teatrem intensywnej wymiany ognia, a szturmowana jest od sierpnia zeszłego roku. Rosjanie za wszelką cenę chcą zdobyć miasto.



Z kolei z analiz m.in. brytyjskiego MON, amerykańskiego think tanku Instytut Badań nad Wojną (ISW) oraz innych, także polskich, ekspertów wynika, że Ukraina utrzymuje pozycje, by zmuszać Rosjan do wykrwawiania się w kolejnych nieudanych atakach. Ani jedna, ani druga strona nie dokonują tam znaczących zdobyczy terytorialnych. Ukraińcy utrzymują pozycje na zachód od rzeki Bachmutki.

- Chwała każdemu, kto walczy o Ukrainę. Pamięć o wszystkich, którzy oddali życie za naszą niepodległość, niech będzie wieczna - mówił prezydent Ukrainy, wręczył też odznaczenia walczącym w Bachmucie żołnierzom.