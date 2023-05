Pod Bachmutem wstrzymano ogień. Na ten moment długo czekali

Oprac.: Marta Stępień Świat

Doszło do kolejnej wymiany jeńców między Rosją a Ukrainą. Jak informuje Kijów, do domu wróci 106 ukraińskich żołnierzy. Wszyscy walczyli w okolicach Bachmutu, a wielu było do tej pory uznawanych za zaginionych. W mediach pojawiło się nagranie z wymiany.

Zdjęcie Kolejna wymiana jeńców między Rosją a Ukrainą / unian.ua / Telegram