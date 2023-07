Wybuchy na moście Krymskim. Ogromne korki, pokazano skalę zniszczeń

Zniszczenia, jakie powstały wskutek eksplozji nie wydają się być bardzo poważne, jednak rzeczywiście doszło do uszkodzenia części budowli - stopiły się metalowe elementy. Grupa Mash podaje na swoim kanale, że według ich informacji, w pobliżu filarów na 145. odcinku znaleziono wraki skuterów wodnych. Maszyny te - według nieoficjalnych informacji - miały być przerobione przez ukraińskie siły na drony niosące ładunki wybuchowe. "Lecą one do celu niemal pod wodą, wychylając się na powierzchnię zaledwie na kilka centymetrów" - dodano we wpisie.

Co więcej, według kanału Mash, w czasie ataku na most, nad Morzem Czarnym miał latać dron rozpoznawczo-uderzeniowy MQ-9 Reaper amerykańskich sił powietrznych.

Na nagraniach można także zauważyć strażaków i inne służby, które przyglądają się zniszczeniom.