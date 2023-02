Po uwolnieniu i powrocie do ojczyzny Roman Hrybow, autor słynnej frazy, otrzymał wojskowe odznaczenie.

Zatrute paszteciki ukraińskiej babci

W marcu zeszłego roku Anton Heraszczenko, doradca MSW Ukrainy opublikował w sieci rozmowę jednego z rosyjskich żołnierzy z jego dziewczyną.

Na nagraniu słychać, jak żołnierz skarżył się dziewczynie, że brakuje im jedzenia. - Nie mamy tu nic do żarcia. Wczoraj zwędziliśmy kaczkę! Jeśli się uda, obrabiamy sklepy, bierzemy papierosy, jedzenie. Bo nic nie mamy, rozumiesz? Głodujemy - mówił.

Dziewczyna odpowiedziała, że w rosyjskiej telewizji pokazują ludność cywilną, która przynosi rosyjskim żołnierzom jedzenie, a "babcie ze łzami w oczach im dziękują", że przyjechali.

- Jasne! Raz jedna babcia nakarmiła nas pasztecikami i ośmiu chłopaków pojechało do domu w cynkowych trumnach - stwierdził żołnierz. - Jak to, to czym ich nakarmiła? - zapytała dziewczyna. - Trucizną! - odpowiedział.

Duch z Kijowa

Pod koniec kwietnia brytyjski "The Times" podał, że w trakcie walk zginął "Duch z Kijowa" - legendarny ukraiński pilot, który podczas wojny zestrzelił kilkadziesiąt rosyjskich samolotów.