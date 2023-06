Woda podmywa groby i wysypiska. Ukraińskie ministerstwo ostrzega

Oprac.: Paweł Basiak Ukraina - Rosja

Po wysadzeniu przez Rosjan tamy elektrowni wodnej w Nowej Kachowce na powierzchnię przedostaje się wiele niebezpiecznych dla zdrowia substancji. Chemikalia, szczątki z cmentarzy, odpady z wysypisk śmieci mogą trafić do ujęć wody i innych otwartych zbiorników. Ministerstwo Zdrowia Ukrainy radzi, co należy robić, by uniknąć zagrożenia.

Zdjęcie Ewakuowani mieszkańcy Chersonia / ALEKSEY FILIPPOV / AFP