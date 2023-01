"Ukraina ostrzegała". Podolak komentuje ataki w Iranie

"Logika wojny jest nieubłagana i mordercza. I wystawia rachunki autorom i wspólnikom. Panika w Federacji Rosyjskiej: niekończąca się mobilizacja, obrona przeciwrakietowa w Moskwie, okopy w odległości 1000 km, przygotowanie schronów przeciwlotniczych" - napisał Mychajło Podolak.

Podolak: Ukraina ostrzegała

Doradca szefa Kancelarii Prezydenta odniósł się również do wydarzeń w Iranie.

"Wybuchowa noc w Iranie: produkcja dronów i rakiet, rafinacja ropy naftowej. Ukraina ostrzegała" - dodał, sugerując kto może stać na serią wybuchów.

Podolak zamieścił przypomniał również swój wpis z 24 grudnia, w którym przekazywał, że Iran planuje zwiększyć ilość broni dostarczanej Rosji.

"Iran planuje zwiększenie dostaw broni do Rosji mimo nałożonych 'sankcji międzynarodowych'. Ważne jest, by zrezygnować z koncepcji 'niedziałających sankcji', 'niedziałających rezolucji ONZ' i przejść do bardziej destrukcyjnych narzędzi - likwidacji fabryk i aresztowania dostawców" - napisał wtedy.