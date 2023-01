Media: Atak na fabrykę dronów w Iranie

"Jeden z dronów został strącony przez obronę przeciwlotniczą, a dwa pozostałe wpadły w pułapki obronne i eksplodowały. Na szczęście ten nieudany atak nie spowodował ofiar śmiertelnych, jest tylko niewielkie uszkodzenia dachu warsztatu" - poinformowało ministerstwo w oświadczeniu przekazanym przez państwową agencję prasową IRNA.

Irańskie agencje wcześniej informowały o głośnym wybuchu i opublikowały wideo pokazujące błysk światła w zakładzie, o którym mówi się, że jest to fabryka amunicji. Isfahan jest trzecim do co wielkości miastem Iranu.

Portal Ukraińska Prawda powołując się na Instytut Royal United Services (RUSI) podał ,że w pobliżu Isfahanu znajduje się irańskie przedsiębiorstwo, w którym produkowane są drony Shahed.