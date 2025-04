Deklaracja PIT to urzędowy dokument, który służy do poinformowania o osiągniętych w danym roku przychodach. Zeznanie podatkowe składa każda osoba, która osiągnęła przychody podlegające opodatkowaniu. Nie ma znaczenia ich źródło, mogą więc pochodzić z umowy o pracę, umowy zlecenia, o dzieło, najmu, działalności gospodarczej czy emerytury.

Również osoby, które w 2024 roku nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku, muszą złożyć odpowiednie zeznanie. Co jeśli nie rozliczymy PIT-u do końca kwietnia?

PIT za 2024 rok. Do kiedy można się rozliczyć?

Składanie deklaracji PIT w 2025 roku rozpoczęło się 15 lutego. Podatnicy na złożenie zeznania podatkowego dostali dwa i pół miesiąca, niestety czas ten powoli się kończy. Składać PIT można do środy 30 kwietnia.

Ten termin obowiązuje także najbardziej powszechny PIT-37 dla osób fizycznych nieprowadzących działalności. Ten dedykowany jest dla osób, które uzyskały przychody m.in. z umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, czy z emerytur i rent.

Do kiedy można się rozliczyć z innych przychodów? Co do zasady graniczna data się nie zmienia, dlatego dla formularzy PIT-36, PIT-36L, PIT-38 czy PIT-39 obowiązuje ta sama data, czyli koniec kwietnia 2025 r. Również osoby, które w 2024 roku uzyskały przychody opodatkowane ryczałtem, w tym m.in. od wynajmu, są zobowiązane rozliczyć PIT-28do 30 kwietnia.

To pewna zmiana, ponieważ to zeznanie oraz PIT-28S były składane zazwyczaj do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Od 2022 roku podatnicy mają więcej czasu na złożenie deklaracji PIT.

Co jeśli nie rozliczymy PIT-u do końca kwietnia?

PIT po terminie nie zawsze musi oznaczać kłopoty. Od kilku bowiem lat w Polsce działa usługa Twój e-PIT. Dzięki systemowi podatnik otrzymuje przygotowane zeznanie, którego nie musi składać.

Osoby, które uzyskują dochody z umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, z przychodów kapitałowych (PIT-37, PIT-38 lub PIT-39) albo składają PIT-36 lub PIT-28 z uwagi na osiąganie przychodów z najmu, podnajmu czy dzierżawy otrzymują przygotowane zeznania w systemie Twój e-PIT. Co jeśli nie rozliczymy PIT-u do końca kwietnia?

Zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane, nawet gdy nic z nim nie zrobisz. Niezłożenie deklaracji w terminie 30 kwietnia 2025 roku nie wiąże się z żadną karą, o ile dotyczą nas wyżej wymienione formularze. Oczywiście do systemu Twój e-PIT można się zalogować, sprawdzić zeznanie oraz uwzględnić ewentualne ulgi podatkowe, a następnie wysłać gotowy PIT.

Dzięki skorzystaniu z systemu mamy gwarancję, że zwrot podatku zostanie przelany na konto w ciągu 45 dni. Do systemu warto zalogować się także po to, aby wskazać organizację, na którą chcemy przekazać 1,5 proc. swojego podatku.

PIT 2025. Kto musi złożyć zeznanie podatkowe?

Usługa Twój e-PIT dotyczy głównie dochodów z umów o pracę, zleceń, dzieł oraz przychodów kapitałowych. Osoby prowadzące działalność gospodarczą rozliczające się na formularzach PIT-36, PIT-36L czy PIT-28, muszą samodzielnie wypełnić i złożyć swoje zeznania.

W ich przypadku PIT złożony po terminie może mieć nieprzyjemne konsekwencje. Dotyczy to także osób chcących skorzystać z ulg podatkowych, które nie zostały uwzględnione w automatycznie przygotowanym zeznaniu. W takich przypadkach konieczne jest zalogowanie się do systemu Twój e-PIT, wprowadzenie danych i zatwierdzenie deklaracji. Artykuł 53. Kodeksu karnego skarbowego bowiem mówi wprost, że:

§ 1. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania, lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. § 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Jeżeli należymy do grupy podatników, która sama musi się rozliczyć, to brak złożenia zeznania w terminieskutkuje nałożeniem kar finansowych. To jednak nie wszystko, bo PIT po terminie wiąże się także z naliczaniem odsetek za zwłokę. Te są naliczane za każdy dzień od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku. Oprócz tego urząd skarbowy może wszcząć czynności sprawdzające, które polegają na weryfikacji poprawności złożonych zeznań i mogą prowadzić do dodatkowych kontroli.

