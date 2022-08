"Tortury zamiast leczenia". Wstrząsająca relacja obrońców Azowstalu

W poniedziałek po południu odbyła się konferencja prasowa z obrońcami Azowstalu, którym udało się wydostać na wolność. Ukraińscy żołnierze opowiedzieli o torturach, których doświadczyli w rosyjskiej niewoli. Komentowali też plany zorganizowania "pokazowego procesu" jeńców z Mariupola. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział w niedzielę, że jeśli do niego dojdzie, "wszelkie negocjacje z Rosją nie będą możliwe".

"Wsadzali nam igły w otwarte rany"

- My byliśmy ciężko ranni, więc w naszym przypadku stosowana była głównie przemoc psychologiczna - mówił Wladyslaw, pseudonim Wikipedia, który walczył w Ukrainie od początku rozpoczęcia wojny. - Nie mieliśmy kontaktu ze światem, ze swoimi bliski, potrzebowaliśmy antybiotyków i pilnej pomocy chirurgów. Zamiast tego słyszeliśmy, że nie jesteśmy nikomu potrzebni, że przegramy w tej wojnie - relacjonował obrońca Azowstalu.

Reklama

Zdjęcie Obrońcy Azowstalu podczas konferencji prasowej / Polsat News / Polsat News

- Wyobraźcie sobie, że ciężko ranni znajdują się w szpitalu i już od pierwszych dni zaczyna się ta presja psychiczna - mówił podczas konferencji prasowej. Dodał, że niektórzy byli torturowani także fizycznie. - Im wsadzali igły w otwarte rany - opowiadał Wladysław.

Ukraiński żołnierz zaznaczył, że ci, którzy nie wymagali "leczenia" zostali przewiezieni do Ołeniwki. - Możemy się tylko domyślać, jak wyglądały tortury tych, których Rosjanie uznali za względnie zdrowych - powiedział.

Jeńcy w Ołeniwce. "Dziesięć osób spało w pokoju metr na metr"

- Byliśmy bici, kazano nam się rozbierać do naga - mówił Denis, który stracił rękę w walkach w zakładach Azowstal i został przewieziony do obozu Ołeniwce. - Rosjanie chcieli, żebyśmy podpisali jakieś oświadczenia przeciwko naszemu dowództwu - powiedział. Kiedy odmówili, Rosjanie mieli grozić im śmiercią.

- Gdy mówiłem, że tego nie zrobię, bili mnie pałkami. Grozili, że nas rozstrzelają. Często zabierali chłopaków. Nie widzieliśmy ich przez kilka dni. Gdy wracali byli pobici, bez sił - mówił żołnierz. Pytany o pomoc humanitarną, odparł, że niby stał jakiś samochód, ale z tego co wie, nie został wpuszczony na teren obozu.

- Na dwa dni dostawaliśmy 600 mililitrów wody zupełnie niezdatnej do picia. Nie mieliśmy normalnych warunków do życia, a Rosja nie trzymała się Konwencji Genewskiej - oświadczył Denis i dodał, że dziesięć osób musiało spać w pokoju metr na metr.

Obrońcy Mariupola, miasta portowego na południowym wschodzie Ukrainy, walczyli z rosyjskimi agresorami przez 82 dni, umożliwiając wojskom ukraińskim przygotowanie się do obrony. Miasto zostało prawie całkowicie zniszczone, a liczbę ofiar wśród ludności cywilnej ocenia się na kilkadziesiąt tysięcy.

Po wykonaniu rozkazu o złożeniu broni ostatni obrońcy Mariupola mieli zostać wymienieni na rosyjskich jeńców wojennych. Rosja na wymianę wszystkich się jednak nie zgodziła.



Obrońcy Mariupolu w rosyjskiej niewoli

- Obecnie napływają liczne doniesienia medialne, że w Mariupolu przygotowywana jest sceneria do absolutnie odrażającego i absurdalnego procesu pokazowego ukraińskich obrońców, naszych bojowników, którzy są więzieni przez okupantów - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w opublikowanym w nocy z niedzieli na poniedziałek nagraniu.

Jak podkreślił, niezależnie od planów Rosjan reakcja jego państwa będzie absolutnie jasna. - Jeżeli dojdzie do tego godnego potępienia procesu, wyznaczy on linię, poza którą wszelkie negocjacje będą niemożliwe. Rosja odetnie się od nich sama. Nie będzie dalszych rozmów - podkreślił ukraiński prezydent.

O tym, że Rosjanie szykują się do urządzenia "pokazowych procesów" informował doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko. Lojalny wobec kijowa Andriuszczenko pokazał zdjęcia klatek, w których sądzeni mają być obrońcy miasta.

Telegram

Dzień Niepodległości Ukrainy

24 sierpnia przypada Dzień Niepodległości Ukrainy. Choć władze Kijowa zakazały organizowania w tym dniu w mieście wszelkich zgromadzeń, Ukraińcy przygotowują się celebracji swojego święta. - Agresorzy na pewno nie spodziewali się, że będzie ono obchodzone w takiej sytuacji jak obecna. Chwytają się wszelkich sposobów, aby złamać ducha oporu Ukraińców, po tym jak przekonali się, że szybkie i łatwe zwycięstwo, na które liczyli, nie jest możliwe - mówił Zełenski w kontekście planowanego "pokazowego procesu".

Dodał, że wszyscy partnerzy Ukrainy zostali poinformowani o tym, co "to terrorystyczne państwo może przygotować na ten tydzień". - Wszyscy rozumieją wszystko. Zdają sobie sprawę, co okupanci robią i czym to grozi. Rozumieją też, że Ukraina nie będzie tego tolerować - oświadczył Zełenski.