W swym wystąpieniu Zełenski powtórzył, że rosyjska armia ściąga "dodatkowe siły" do ataków na wschodzie Ukrainy. Zaapelował do rosyjskiego wojska: Każdy rosyjski żołnierz może jeszcze ocalić swoje życie. Lepiej będzie dla was przeżyć w Rosji niż umrzeć w naszym kraju.

Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina cały czas zabiega o zaostrzenie sankcji wobec Rosji. Spodziewa się, że wkrótce zapadnie decyzja o ograniczeniu importu rosyjskiej ropy naftowej.

Armia: zestrzelono rosyjskie samoloty i drony

Ukraińskie siły zbrojne zestrzeliły w sobotę dwa rosyjskie samoloty bojowe typu Su-25 i siedem dronów - poinformowała w nocy z soboty na niedzielę ukraińska armia.

Według tych informacji Rosjanie stracili oba samoloty i cztery z siedmiu zestrzelonych w sobotę dronów nad wschodnią Ukrainą.

Ukraińskie Dowództwo Operacyjne "Południe" podało natomiast, że ukraińska armia zniszczyła na kontrolowanej przez Rosjan Wyspie Węży na Morzu Czarnym samobieżną wyrzutnię przeciwlotniczą Strzała-10, trzy czołgi przeciwlotnicze oraz wóz łączności.