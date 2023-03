Władimir Sołowjow: Mogę sobie wyobrazić, jak siły specjalne wkraczają do Warszawy

To nie pierwszy raz, gdy ten rosyjski dziennikarz grozi Polsce. W grudniu odniósł się do pomocy udzielanej Ukrainie w związku z rosyjską napaścią, mówiąc: "Kraje Zachodu dostarczają dużo systemów obrony powietrznej, ciężkiego sprzętu i pocisków, co oznacza, że są teraz nagie". - To oznacza, że możliwym staje się uderzenie w tył - stwierdził. Jak dodał: - Mogę sobie z łatwością wyobrazić, że siły specjalne Achmat (jednostka specjalna Rosgwardii - red.) wkraczają do Warszawy, sprawdzić jak się ma sytuacja - powiedział wówczas propagandysta.