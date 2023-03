Nagranie, w którym wypowiada się Siergiej Mardan, nazywany "medialnym żołnierzem Putina", udostępnił na Twitterze doradca szefa ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko. Mardan stwierdza tam, że "ma już dość pokojowego charakteru w tym drugim roku" wojny.

- To coś w rodzaju gestu "dobrej woli". Kiedy ktoś wypowiada to sformułowanie, jakaś osoba przy władzy, po prostu brak mi słów i bolą mnie kości policzkowe. To właśnie powoduje ta pokojowa retoryka - stwierdza. Jak po chwili dodaje, według niego "u około 90 proc. populacji Federacji Rosyjskiej reakcja jest taka sama".

Reklama

- Jesteśmy z tej samej kultury, także politycznej. Nie chodzi nam o pokój - puentuje.