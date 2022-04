Rosyjscy żołnierze ukradli cały ładunek humanitarny dla Melitopola

"Mieszkańcy Melitopola i okolicy nie otrzymają ważnej pomocy - leków dla chorych i środków higienicznych, których nie ma już w mieście" - napisał na Facebooku mer miasta.

Dodał, że "rosyjscy okupanci naruszają wszystkie możliwe standardy umów międzynarodowych i wszystkie istniejące standardy ludzkości".

W Melitopolu rosyjskie wojska aresztowały już ponad 100 osób

W czwartek mer Melitiopola poinformował, że liczba osób zatrzymanych w mieście przekroczyła już 100. "Rosyjscy żołnierze i miejscowi kolaboranci aresztują m.in. pracowników naukowych uniwersytetu pedagogicznego" - napisał.

"W pobliżu miasta zatrzymano konwój humanitarny, autokary i mikrobusy nie są wpuszczane do Melitopola. (...) Najeźdźcom nie udało się przekonać do współpracy dyrektorów szkół. Obecnie próbują nakłonić do kolaboracji personel miejskich przedszkoli" - relacjonował Fedorow.

Porwanie mera i spotkanie z Macronem

11 marca Fedorow został porwany przez rosyjskie wojska okupujące Melitopol - 150-tysięczne miasto w obwodzie zaporoskim. Pięć dni później mera uwolniono, wymieniając go za dziewięciu rosyjskich jeńców, którzy wcześniej trafili do ukraińskiej niewoli.

1 kwietnia mer Melitopola spotkał się w Paryżu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. "Nie można sobie nawet wyobrazić, co on (Fedorow - PAP) przeżył, porwany przez armię rosyjską. Uwolniony, opowiedział o tym. Jego historia nami wstrząsnęła. Wyraziłem zachwyt i poparcie dla niego i towarzyszących mu kobiet-deputowanych ukraińskich" - napisał Macron na Twitterze.