Rosja twierdzi, że przechwyciła brytyjskie pociski Storm Shadow

Rosyjskie MON poinformowało o sukcesach na froncie wojennym. O sprawie pisze agencja Reutera.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie informują o przechwyceniu pocisków

Zdaniem resortu obrony Rosjanie przechwycili dwa pociski manewrujące dalekiego zasięgu Storm Shadow. Broń ta został dostarczona Ukraińcom przez Wielką Brytanię .

W kolejnym komunikacie przekazano, że Rosjanie przechwycili rakiety HIMARS i HARM, a także zestrzelili 12 ukraińskich dronów w ciągu ostatnich 24 godzin.

Reklama

Rosja nie określiła, gdzie miały miejsce przechwycenia, ale ogłosiła to w swoim codziennym briefingu ministerstwa obrony, w którym informuje o tym, co nazywa "specjalną operacją wojskową" w Ukrainie.

Ataki dronów na Rosję. Celem infrastruktura krytyczna

Ministerstwo Obrony Ukrainy nie odpowiedziało na prośbę o komentarz. Urzędnicy z Kijowa poinformowali wcześniej, że broń dostarczana przez Zachód zostanie użyta wyłącznie przeciwko siłom rosyjskim w Ukrainie.

Reuters przypomina, że w sobotę zarejestrowano ataki dronów na terytorium Rosji. Ich celem były instalacje rurociągów naftowych.

Ukraina nie podała do publicznej wiadomości informacji o przeprowadzeniu takiego nalotu.

O przekazaniu przez Wielką Brytanię Ukrainie pocisków Storm Shadow informowaliśmy w Interii kilkanaście dni temu .

Dostarczona Ukraińcom broń to manewrujące pociski typu powietrze-ziemia o zasięgu do 300 km. To prawdziwy "game changer", który znacząco może zmienić sytuację na froncie, jeśli chodzi o możliwość dosięgnięcia bardziej oddalonych celów.