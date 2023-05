Rosja nagle zamknęła most Krymski. Widać kłęby dymu

Do sprawy odniósł się również dziennikarz New Voice of Ukraine oraz BBC Euan MacDonald, który napisał na Twitterze: "Rosyjskie władze okupacyjne na ukraińskim Krymie nagle zamknęły most Kerczeński dla ruchu i teraz jest on spowity dymem - mówi się, że to 'ćwiczenia'. Wcześniej informowano, że miał miejsce atak drona morskiego na rosyjski okręt zwiadowczy Ivan Kurs".