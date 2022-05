"Oświadczenia polskiego rządu o Rosji 'jako guzie nowotworowym' i odszkodowaniach dla Ukrainy zachęcają Federację Rosyjską do "ustawienia jej w kolejce do denazyfikacji" - powiedział Oleg Morozow, przewodniczący Komisji Kontroli Dumy Państwowej, cytowany przez RIA Novosti.

"Nie możemy mieć żadnych złudzeń. To nie jest szaleństwo, ale przemyślana strategia, która już otworzyła bramy do ludobójstwa. "Russkij Mir" to rak, który trawi nie tylko większość rosyjskiego społeczeństwa, ale stanowi śmiertelne zagrożenie dla całej Europy. Dlatego nie wystarczy wspierać Ukrainę w jej militarnej walce z Rosją. Musimy całkowicie wykorzenić tę nową, potworną ideologię" - stwierdził premier Mateusz Morawiecki w tekście dla "Daily Telegraph".

Żaryn: Uaktywnił się polityczny błazen

Na słowa Morozowa odpowiedział rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Rosyjskiego polityka nazwał "politycznym błaznem".

"Uaktywnił się kolejny polityczny błazen, który w imieniu Kremla próbuje zastraszać Polskę i wymuszać na władzach RP, by nie mówiły światu o rosyjskich zbrodniach, wojnie Rosji przeciwko Ukrainie i rosyjskich zagrożeniach dla pokoju w Europie" - napisał na Twitterze.

