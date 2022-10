Napięta sytuacja w Chersoniu. Pilny apel Rosji

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk Ukraina - Rosja

Jak informują zagraniczne agencje, rośnie presja ze strony okupowanych władz w Chersoniu, by ewakuować mieszkańców oraz przedstawicieli administracji. W sobotę wystosowany specjalny komunikat, w którym Rosja wzywa obywateli Chersonia do tego, by w ciągu najbliższych godzin przeprawili się na drugi brzeg Dniepru.

Zdjęcie Rosyjscy żołnierze / AA/ABACA / East News