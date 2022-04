Może być "rzeźnikiem z Buczy". Do sieci wyciekły nowe informacje

Choć do końca nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za masakrę ludności cywilnej w podkijowskiej Buczy, wiele śladów wskazuje na to, że może być to Azatbek Omurekow. Do sieci wciąż wyciekają nowe informacje na temat dowódcy, którego część mediów okrzyknęła już "rzeźnikiem z Buczy". Z ostatnich doniesień wynika, że miał on zostać pobłogosławiony przed wydaniem rozkazu ludobójstwa.

