Krzysztof Nieczypor o śmierci szefów MSW Ukrainy: Istotna strata

Paulina Sowa Ukraina - Rosja

W katastrofie śmigłowca pod Kijowem zginął szef MSW Denys Monastyrski oraz kierownictwo resortu. - To będzie istotna strata dla Ukrainy - mówi w rozmowie z Interią Krzysztof Nieczypor, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, ekspert z zakresu Ukrainy. Wyjaśnia, że ministra spraw wewnętrznych na Ukrainie desygnuje premier, jednak decyzja ta w rzeczywistości należy bezpośrednio do prezydenta Zełenskiego. - Denys Monastyrski bardzo dużo podróżował. Wczoraj uczestniczył w uroczystej odprawie Gwardii Narodowej, dziś wyleciał do jednego z punktów znajdujących się w pobliżu frontu. Częstotliwość podróży służbowych wysokich urzędników państwowych jest ogromna - dodaje ekspert.

Zdjęcie W katastrofie śmigłowca zginęli m.in. Denys Monastyrski (po lewej) i Jewhen Jenin (po prawej) / SERGEI SUPINSKY/Twitter / AFP