Ukraina - Rosja Ciężkie walki na Ukrainie. Co wydarzyło się w nocy?

Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla poinformował w niedzielę, że delegacja rosyjska przybyła do Białorusi na rozmowy z Ukraińcami. Dodał, że w delegacji biorą udział przedstawiciele ministerstw zagranicznego i obrony oraz administracji prezydenta.

- Moskwa jest gotowa na rozmowy i czeka na Ukraińców - powiedział rzecznik Kremla.

Zełenski odpowiada na propozycje Moskwy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do tej propozycji w najnowszym nagraniu opublikowanym na swojej stronie internetowej.

- Rozmowy w Mińsku mogłyby być możliwe, gdyby Rosja nie zaatakowała Ukrainy z terytorium Białorusi - powiedział Zełenski. Prezydent dodał, że pozostaje otwarty na rozmowy w innych miejscach.



Według przedstawicieli biura Zełenskiego, rosyjska delegacja przybyła już do białoruskiego Homla, by tam spotkać się z Ukraińcami, ale zdawała sobie sprawę z tego, że do rozmów nie dojdzie.

Pocisk manewrujący wystrzelony z Białorusi

- Siły powietrzne sił zbrojnych Ukrainy kilka minut temu zestrzeliły pocisk manewrujący, wystrzelony w kierunku stolicy Ukrainy z terytorium Białorusi przez bombowiec Tu-22 - poinformował w niedzielę rano naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy gen. Wałerij Załużny.

- To kolejna zbrodnia wojenna Republiki Białoruś i Federacji Rosyjskiej - oświadczył.

Zdjęcie Na całym świecie odbywają się protesty; ludzie domagają się zakończenia wojny; na zdjęciu kadr z Izraela