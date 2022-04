Kanclerz Austrii Karl Nehammer spotkał się w Moskwie z Władimirem Putinem

W Moskwie zakończyły się rozmowy Putina z Nehammerem na temat wojny na Ukrainie - poinformował w poniedziałek po południu austriacka urząd kanclerski. Dodano, że najważniejszym przesłaniem kanclerza dla rosyjskiego prezydenta było to, że ta wojna musi się skończyć, ponieważ na wojnie są tylko przegrani, po obu stronach.

"Rozmowa z prezydentem Putinem była bardzo bezpośrednia, otwarta i twarda" - podkreślił kanclerz, cytowany przez swoją kancelarię.

Nehammer jest pierwszym szefem rządu państwa Unii Europejskiej, który spotkał się z Putinem od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę sześć tygodni temu.

- Wszelkie wysiłki w celu przywrócenia pokoju na Ukrainie są przydatne - oświadczyła wcześniej rzeczniczka KE Dana Spinant na konferencji prasowej w Brukseli pytana o poniedziałkową wizytę kanclerza Austrii w Moskwie.

Dodała, że kanclerz poinformował przewodniczącą Komisji Europejskiej o planowanej wizycie w Moskwie w weekend. Podkreśliła, że Komisja nie będzie komentować potencjalnego wpływu tej wizyty na sytuację na Ukrainie.

Wizyta kanclerza Austrii w Kijowie

W sobotę kanclerz Nehammer spotkał się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. "W Kijowie i w Buczy mógł na własne oczy ujrzeć obraz zniszczeń i okrucieństw popełnionych przez armię rosyjską" - zauważył niemiecki "Bild".

Od początku inwazji na Ukrainę, czyli od 24 lutego, Putin miał głównie kontakt telefoniczny z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. "Od wybuchu wojny żaden z przywódców państw unijnych nie pojechał do Moskwy" - podkreśla "Bild".

