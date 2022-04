Porwali z ulicy, wywieźli i okradli. Sprawcy trafili do aresztu

- Aresztowano dwóch mężczyzn podejrzanych m.in. o rozbój, pozbawienie wolności i groźby wobec poszkodowanego, którego wywieźli w okolice powiatu gostynińskiego (woj. mazowieckie) - podała w poniedziałek rzeczniczka policji w Kutnie (woj. łódzkie) podkom. Edyta Machnik.

W Kutnie (Łódzkie) dwaj mężczyźni wciągnęli do samochodu idącego ulicą 32-latka. - Następnie pojechali w okolice powiatu gostynińskiego (Mazowieckie), gdzie używając przemocy wobec pokrzywdzonego zabrali mu pieniądze, telefon komórkowy oraz buty. Młodszy z napastników groził pokrzywdzonemu. 32-latek boso dotarł do najbliższego budynku i poprosił o pomoc - relacjonowała Machink dodając, że do rozboju doszło w ub. tygodniu.

- Poszkodowanego przewieziono do szpitala w Kutnie. Po udzieleniu mu pomocy medycznej został zwolniony do domu - zaznaczyła.

- Podczas przeszukania samochodu należącego do młodszego z mężczyzn w bagażniku znaleziono buty pokrzywdzonego, a w pokoju zajmowanym przez 41-letniego mężczyznę był skradziony telefon komórkowy - przekazała rzeczniczka.

Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty rozboju, pozbawienia wolności, gróźb karalnych, posiadania środka odurzającego. Sąd zdecydował o aresztowaniu podejrzanych na trzy miesiące. Grozi im kara do 12 lat więzienia.